Aespa kommen mit Remake-Song “Forever” in die Billboard-Charts

ⓒ SM Entertainment

Die Girlgroup Aespa ist ein weiteres Mal in die US-Billboard Charts gekommen. Sie haben vor kurzem ein älteres Lied mit dem Titel “Forever” neu gesungen und sind damit am 17. Februar in die US-Billboard World Digital Song Sales eingestiegen. Und zwar stehen sie auf Platz elf.

Bereits mit ihrem Debütsong “Black Mamba” waren sie in den Billboard Global Charts 100 vertreten. Sie bewiesen damit, dass sie Super Rookies sind.

Als dann das Lied “Forever” am 5. Februar veröffentlicht wurde, war es ebenfalls global beliebt. Im Lied macht man ein Versprechen, dass man seinen Geliebten ewig lieben will. Das Lied ist eine Ballade.