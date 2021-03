Was genau versteht man unter 3D Technik?

ⓒ KBS WORLD Radio

Die meisten deutschen Professoren an koreanischen Universitäten unterrichten Germanistik oder Musik, was vielen von Ihnen schon bekannt sein dürfte. Professor Alaric Hamacher unterrichtet hingegen „Smart Systems“ an der Kwangwoon Universität und leitet auch das dortige 3D-Lab. Was man unter Smart Systems und 3D-Technik versteht und wie diese Technik unsere Industrie bereichern kann, erzählt Alaric Hamacher im Interview. Falls Sie neugierig geworden sind, bleiben Sie dran!