BLACKPINK werden Fürsprecher für die Wahrnehmung des Klimawandels

Die K-Pop-Girlgroup BLACKPINK ist dazu auserwählt worden, das Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken.





Die Gruppe wurde von dem britischen Premierminister Boris Johnson als Fürsprecher für die UN-Klimakonferenz COP26 eingeladen. Denn das neueste Video der Gruppe „Climate Change in Your Area #COP26“ wurde ein außerordentlicher Erfolg und erreichte über 10 Millionen Views.





Die COP26 wird in diesem November in Glasgow in Schottland unter britisher Präsidentschaft stattfinden.