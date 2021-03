ATEEZ veröffentlichten am 1. März Minialbum

ⓒ KQ Entertainment

Die koreanische Boygroup ATEEZ hat am 1. März ein neues Album auf den Markt gebracht. Alle waren schon äußerst gespannt, denn es sind schon sechs Monate vergangen, seit sie ein neues Werk veröffentlicht hatten.

Außerdem haben sie bei vielen Musikawards wie Mnet Asian Music Awards, Gaon Charts Music Awards usw. einen Preis erhalten. Nicht nur das, sie wurden auf Twitter in den USA sehr oft erwähnt.

Im neuen Minialbum von ATEEZ sind insgesamt sieben Titel enthalten. Darunter befinden sich Songs mit Funky-Rhythm und welche, die dem Genre Retro Disco zugeordnet werden können. Der Anführer der Gruppe Hong Joong hat an allen Liedern mitgewirkt, was das Album umso bedeutender macht. ATEEZ sind bekannt für tolle Musikvideos. Schon mit dem Debütsong “Piratenkönig” hatten sie für viel Aufsehen gesorgt. Das Musikvideo zum Lied “I’m the One” ist ebenfalls ausgezeichnet. Aber am besten sind die Performances, die die Mitglieder auf der Bühne zeigen. Die Fans waren einfach begeistert, als ATEEZ die Tanzeinlagen zum Lied “I’m the One” am 2. März zeigten.