Neue Version von BTS-Album „BE“ auf Platz sieben von Billboard 200

Die koreanische Gruppe BTS hat jüngst eine neue Version des Albums “BE” veröffentlicht und am 28. Februar machte US-Billboard bekannt, dass das Album von Platz 76 auf sieben geklettert sei. Aber nicht nur in den USA, sondern auch im Nachbarland Japan kommt das Album gut an. Nach Angaben der Herausgeber der Orikon-Charts am 19. Februar verkaufte sich das Album “BE” über 92.000 Mal.

Die Gruppe ist außerdem in der Sendung MTV Unplugged aufgetreten. Am 24. Februar konnte man die Jungs im Fernsehen bewundern, wie sie Lieder als Akustikversionen vortrugen. Sie hatten das Lied “Life Goes On”, “Dynamite”, “Einen Moment”, “Blue & Grey” und als Überraschung noch “Fix You” von Coldplay gesungen. Also insgesamt fünf Titel. Nachdem die Koreaner das Lied “Fix You” gecovert hatten, schrieb Coldplay gleich einen Kommentar auf Koreanisch, dass der Auftritt sehr schön gewesen sei.