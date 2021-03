Tomorrow X Togethers auch international immer beliebter

ⓒ Big Hit Entertainment

Die Boyband Tomorrow X Together (TXT) hat am 20. Februar ihr erstes reguläres Album für den japanischen Markt herausgegeben und es ist nicht nur im Nachbarland beliebt.

Stand 21. Februar verkauften sich 127.000 Alben allein in Japan, aber auch in Korea wurden 4.700 Exemplare gekauft. Aus anderen Ländern bestellten sich die Fans dann ebenfalls 74.000 Alben. Das Album kam am 27. Februar auf Platz 173 der US-Billboard 200. Damit haben die Jungs es geschafft, mit drei Alben in den Billboard 200 vertreten zu sein.

Es wird von TXT gesagt, dass sie eine Idolgroup der vierten Generation seien und sie sind wohl die gefragtesten Vertreter dieser Kategorie.

Am 6. März haben sie ihr zweites Fan Live veranstaltet und so mit ihren Fans auf der ganzen Welt kommuniziert.