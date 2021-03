Futuremain entwickelt Lösungen für Maschinen-Instandhaltung

ⓒ Futuremain

Das koreanische Unternehmen Futuremain hat eine Software-Plattform entwickelt, die Fabrikanlagen untersucht und managt. Lee Shin-hye von der Firma sagt dazu:





Futuremain will die vierte industrielle Revolution mit seiner Lösung anführen, die professionelle Ingenieurtechnik mit der Informationstechnologie kombiniert. Seit seiner Gründung 2014 investierte das Unternehmen konstant in die relevante Technologie einschließlich der künstlichen Intelligenz (KI), um zu einer globalen IT-Firma zu werden. Es wurde 2018 mit dem Preis des besten innovativen Produkts ausgezeichnet und zog Anfang des Jahres “Series A-Investitionen” im Wert von 4,5 Millionen Dollar an. Unsere Lösung informiert die Fabrikmanager schnell über unerwartete Maschinendefekte, so dass sie verhindern können, dass Arbeiter verletzt werden und der Defekt zu einem größeren Problem wird.





Vorausschauende Instandhaltung könnte auch als ärztliche Untersuchung für Maschinen beschrieben werden. Sie analysiert vorausschauend Gründe für Unfälle und verhindert sie. Der CEO des Unternehmens, Lee Seon-hui, hatte 35 Jahre lang Fachkenntnisse im Bereich der Maschinendiagnose geammelt. Er führte entsprechende Diagnosen bei Firmen in Korea und im Ausland, darunter Hyundai, Samsung, LG und Saudi Aramco in Saudi Arabien, durch. Er befand, dass es in Korea nicht genügend Experten dafür gebe und beschloss, ein Unternehmen zu gründen:





Als es mehr Arbeiter als Maschinen in den Fabriken gab, überprüften Personen die Anlagen jeden Tag und behoben Probleme. Doch in der jetzigen Ära der automatisierten Produktion übertreffen Maschinen die Menschen zahlenmäßig. Das bedeutet, nur eine beschränkte Zahl von Leuten muss die zunehmende Menge an Maschinen prüfen, so dass es für sie schwierig ist, die Maschinen systematisch zu managen. Es könnten sich Unfälle ereignen. Die Nachfrage nach smarter Fabriktechnologie ist daher stärker geworden und die Forschung ist expandiert, was zur vorausschauenden Instandhaltung führte. Wir entwickelten eine Software-Plattform für eine professionelle Anlagendiagnose und das Management.





Der Instandhaltungsservice von Futuremain heißt ExRBM. Seine Basis sind die großen Datenmengen und die Kenntnisse, die Lee in dem Bereich sammeln konnte:





Unsere Lösung zeigt Anzeichen und Muster von Maschinendefekten und schlägt die richtigen Gegenmaßnahmen auf der Grundlage von Big Data und Algorithmen für maschinelles Lernen vor. Anders als andere Smart-Factory-Lösungen mit maschinellem Lernen diagnostiziert ExRBM die Maschinenprobleme, die im Moment auftauchen, indem es Informationen in Echtzeit sammelt und die Verantwortlichen für das Problemmanagement unterrichtet. Die Voraussagen könnten falsch sein, doch Diagnosen auf der Basis von Echtzeit-Daten sind sehr genau. Mit anderen Worten, diese Lösung verspricht eine große Zuverlässigkeit.





Futuremains Lösung diagnostiziert Fehler in Echtzeit an rotierenden Maschinen – etwas, was selbst globale Unternehmen nicht leisten können. Die Verwendung dieser innovativen Lösungen ermöglicht es Fabrikmanagern, mit ihren Anlagen einfacher und sicherer umzugehen. Futuremain ist dabei, noch effektivere Lösungen zu finden:





Wir versuchten, unsere Lösung der vorausschauenden Instandhaltung mit anderen Technologien zu vermengen einschließlich der erweiterten Realität (AR). So können Nutzer zum Beispiel die Situation in der Fabrik durch ihr Smartgerät in AR-Format überprüfen. Auch bieten wir ein tragbares Instrument an, das sofort die Bedingungen in den Anlagen überschauen kann. Für kleine Anlagen, für die ein Smart-Factory-System aufgebaut werden soll, schicken wir zudem unseren Berater direkt zu den Fabriken. Wir nehmen für den Beraterdienst kein Geld.





In Anerkennung seiner Bemühungen, eine Lösung für vorausschauende Instandhaltung lokal zu produzieren, erhielt das Unternehmen 2018 den Preis des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie. Auch wurde es mit dem Preis für exzellentes Patent-Management der Regierung ausgezeichnet. Aktuell führt es Geschäftsprojekte mit Firmen in Korea und im Ausland durch, darunter LG, KT, Naver und die amerikanische Kimberly-Clark Corporation:





Wir sind 2021 gut gestartet, indem wir 4,5 Millionen Dollar an Investitionen angezogen haben. Wir werden unseren Fokus auf die Entwicklung für IT und KI richten, um eine innovative Technologie zu entwickeln. Wir planen, auf den ausländischen Märkten vorzustoßen, Saudi-Arabien eingeschlossen. Wir arbeiten hart daran, eine führende Firma zu werden, die Schulter an Schulter mit globalen Unternehmen steht. Wir werden unsere Energie darauf konzentrieren, professionelle Ingenieurstechnik mit IT zu verschmelzen – eine neue Technik, die bisher noch nicht existiert. Das ist unser Ziel.