Shorttrack-Läufer Lim Hyo-jun will chinesische Staatsbürgerschaft annehmen

Der südkoreanische Shorttrack-Läufer und Olympiasieger Lim Hyo-jun will die chinesische Staatsbürgerschaft annehmen.





Seine Agentur „Brion Company“ teilte in einer offiziellen Stellungnahme am Samstag mit, dass Lim beschlossen habe, die chinesische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Grund seien vorwiegend die Umstände, die es dem Athleten erschwerten, seine Karriere in Korea fortzusetzen. Seit der Anklage gegen Lim wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung eines Kollegen sei er seit zwei Jahren von allen Wettbewerben ausgeschlossen.





Der Sportler sei in der zweiten Instanz zwar von dem Vorwurf freigesprochen worden, die Staatsanwaltschaft habe jedoch Berufung eingelegt, sodass der Fall derzeit vom Obersten Gericht geprüft werde. Wegen des langwierigen Gerichtsprozesses und der vom südkoreanischen Eislaufverband gegen Lim verhängten Sperre sei es für den Sportler kaum noch möglich, seinen Traum, bei den Winterspielen 2022 in Peking für Südkorea an den Start zu gehen, verwirklichen zu können. Lim habe nirgendwo in Südkorea trainieren können und nur darüber nachgedacht, wie er wieder auf der Eisbahn stehen könne.





Lim Hyo-jun gewann bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Goldmedaille über 1500 Meter und Bronze über 500 Meter. Im Juni 2019 wurde er wegen sexueller Belästigung angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, beim Training im Sportlerdorf in Jincheon einem jüngeren Kollegen vor anderen Sportlern die Hose runtergezogen zu haben. Der Eislaufverband hatte den 25-Jährigen daraufhin für ein Jahr gesperrt.





Im März letzten Jahres reichte Lim eine Klage gegen den Verband zur Rücknahme der Sperre ein. Im November wurde er in der Berufungsinstanz vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen.