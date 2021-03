HYUKOH gibt in diesem Monat erstes Online-Konzert

ⓒ DOOROODOOROO ARTIST COMPANY

Die beliebte Indie-Rockband HYUKOH wird am Ende dieses Monats ihr erstes Online-Konzert veranstalten.





„HYUKOH 2021 Online World Tour: Through Love” wird für Fans in Korea m 27. März und für Fans im Ausland am 28. März gestreamt werden.





Das Konzert wurde im Kiefernwald von Samneung in der Stadt Gyeongju im Voraus aufgezeichnet. Gyeongju war die Hauptstadt des alten Königreiches Silla.