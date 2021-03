Regierung will über Corona-Impfpass behutsam entscheiden

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Regierung will über die Einführung eines „Impf-Reisepasses“ nach einer umfassenden Überprüfung behutsam entscheiden.





Ein „Impf-Reisepass“ ist ein international gültiger Nachweis einer Impfung gegen Covid-19, der das grenzüberschreitende Reisen erleichtern soll.





Lee Sang-won, Leiter des Teams für epidemiologische Forschungen der Seuchenschutzzentrale, sagte am Dienstag, dass die Möglichkeit der Einführung eines Corona-Impfpasses überprüft werde. Eine Entscheidung darüber werde unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen Kriterien und internationalen Entwicklungen gefällt. Das zentrale Katastrophen-Hauptquartier hatte eine Woche davor bekannt gegeben, dass es auf Regierungsebene Erörterungen zur Einführung eines solchen Ausweises gebe.





Diskussionen über die Herausgabe eines Corona-Impfpasses gibt es derzeit in mehreren Ländern. Vorrangiges Ziel ist es, den infolge der Corona-Pandemie beschränkten grenzüberschreitenden Personenverkehr wiederzubeleben. Der Tourismus hat infolge der Corona-Krise stark gelitten. Durch die Beeinträchtigung des Personenverkehrs ist auch der weltweite Handel stark zurückgegangen.





Laut der südkoreanischen Tourismuszentrale betrug die Zahl der ausländischen Touristen, die Korea besuchten, von April bis Dezember letzten Jahres monatlich im Durchschnitt 9.722. Dies ist lediglich ein Prozent verglichen mit der Zahl der Touristen im Januar letzten Jahres.





China hat bereits einen digitalen Impfausweis für Reisende eingeführt. Das chinesische Außenministerium teilte am Montag mit, dass der „internationale Reise-Gesundheitspass“ über die WeChat-App ausgestellt werde.





Die Europäische Union treibt die Arbeit an einem einheitlichen digitalen Corona-Impfpass voran. Zwischen den EU-Staaten gibt es jedoch noch einige Differenzen hinsichtlich der Modalitäten.





Den Anstoß dafür gab Griechenland, das stark vom Tourismus als Einkommensquelle abhängt. Der griechische Tourismusminister Charis Theocharis sagte am Dienstag, dass sein Land ein lückenloses Protokoll für den kommenden Sommer erarbeitet habe. Voraussichtlich Mitte Mai will Griechenland wieder Touristen begrüßen.





Auch Spanien bemüht sich, den Tourismus wieder anzukurbeln. Tourismusministerin Reyes Maroto versicherte am Mittwoch, in Spanien könnten die Impfpässe womöglich zum Start der internationalen Tourismusmesse in Madrid im Mai zum Einsatz kommen.





Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte hingegen ernsthafte Bedenken gegen die geplanten Impfpässe. Weltweit seien die Impfungen gegen Covid-19 noch nicht weit fortgeschritten. Es sei außerdem nicht sicher, wie lange die Immunität nach einer Impfung anhalte, hieß es.