Beitrag über mögliche Quad-Beteiligung sorgt für Wirbel

Ein Beitrag eines Regierungsberaters, dem zufolge Südkorea eine Beteiligung am Sicherheitsdialog Quad erwägen könne, hat für Wirbel gesorgt.

Die Regierung ließ jedoch umgehend verlauten, dass es noch zu früh sei, eine offizielle Position zu einer möglichen Beteiligung Südkoreas an dem Format bekannt zugeben, da es sich bislang noch um einen informellen Dialog handele.





Eine mögliche südkoreanische Beteiligung hatte Professor Hwang Ji-hwan in einem Beitrag für die US-Zeitung „The Hill“ ins Spiel gebracht. Darin schreibt der Gelehrte, der auch in der präsidialen Kommission für Politikplanung sitzt, dass Südkorea zu Trump-Zeiten kein Motiv gehabt habe, sich der antichinesischen Vierergruppe anzuschließen. Die Biden-Regierung wolle jedoch Quad zu einer Gruppierung gleichdenkender Länder machen. Dies sei eher im Interesse Südkoreas, das den Beitritt zu Quad Plus als Mittel sehen könne, um die Allianz mit den USA zu verstärken und Unterstützung für einen Teil seiner außenpolitischen Ziele zu erreichen.





Quad ist ein informelles strategisches Forum der USA, Japans, Australiens und Indiens, das auf Sicherheitsdialog und Kooperation beruht und im Wesentlichen dem Zweck dient, dem wachsenden Einfluss Chinas entgegenzuwirken. Die USA unter Trump äußerten die Idee, Quad zu einem NATO-Bündnis in Asien zu entwickeln. Die Mitgliedsländer stimmen zwar grundsätzlich mit dem Ziel, ein regionales Gegengewicht zu China herzustellen, überein, vertreten jedoch im Einzelnen unterschiedliche Positionen.





Die Biden-Regierung ist daran interessiert, das Sicherheitsforum zu erhalten und darüber hinaus zu erweitern und zu verstärken. Der US-Präsident steht zwar in vielen Bereichen für eine Abkehr von der Politik seines Vorgängers, verfolgt allerdings gegenüber China einen unverändert harten Kurs.





Quad Plus bezeichnet die Erweiterung der Runde um die Länder Südkorea, Neuseeland und Vietnam. Während der Zeit der Trump-Regierung war Südkorea einem Beitritt zu Quad Plus gegenüber negativ eingestellt.





Professor Hwang sagte, dass er in dem Beitrag eine persönliche Meinung als Wissenschaftler vorgebracht habe, die nicht mit einer Regierungsposition gleichzusetzen sei. Laut Regierungsangaben sei Südkorea von den Mitgliedsländern bislang nicht gebeten worden, sich der Gruppe anzuschließen. Es sei nicht angemessen, zu einem informellen Konzept einen offiziellen Standpunkt zu veröffentlichen.