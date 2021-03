Südkorea und USA erzielen Einigung über Truppenkosten

ⓒYONHAP News

Südkorea und die USA sind bei ihren Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Truppen in Korea zu einer Einigung gelangt.





Beide Seiten hätten sich am Sonntag in Washington im Grundsatz auf das elfte Special Measures Agreement (SMA) geeinigt, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.





Die Einigung zu den Verteidigungskosten wurde 46 Tage nach der Amtseinführung der Biden-Regierung erzielt. Unter seinem Vorgänger Donald Trump waren die Verhandlungen wegen übermäßiger Beitragsforderungen der USA ins Stocken geraten. Das bilaterale Bündnis hatte darunter erheblich gelitten.





Laut dem südkoreanischen Außenministerium solle das Abkommen zügig unterzeichnet werden und zur Stärkung des US-südkoreanischen Bündnisses sowie der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft beitragen. Das Bündnis wird dabei als zentrale Achse des Friedens und Wohlstands in Nordostasien aufgefasst.





Das US-Außenministerium veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, dass Südkorea und die USA eine grundsätzliche Einigung über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea erzielt hätten. Laut der Erklärung zähle zu der Übereinkunft auch eine sinnvolle Anhebung des südkoreanischen Anteils. Es unterstreiche das Versprechen der Biden-Regierung, für die Belebung und Modernisierung des demokratischen Bündnisses einzutreten.





Das südkoreanische Außenministerium gab Details zu der Einigung bekannt. Demnach wurde Südkoreas Anteil an den Verteidigungskosten im Vergleich zum letzten Jahr um 13,9 Prozent auf 1,18 Billionen Won (eine Milliarde Dollar) angehoben. Das Abkommen gilt für sechs Jahre, bis 2025. Nach einer Anhebung von 13,9 Prozent in diesem Jahr soll Südkoreas Anteil von 2022 bis 2025 abhängig vom Anstieg seines Verteidigungshaushalts steigen. Nächstes Jahr wird demnach die diesjährige Anhebung von 5,4 Prozent gelten.





Südkorea und die USA hatten am 5. Februar per Videokonferenz die achte Verhandlungsrunde abgehalten. Südkoreas Chefunterhändler Jeong Eun-bo und seine US-amerikanische Ansprechpartnerin Donna Welton hatten die Verhandlungen dann am 5. März in Washington fortgesetzt.





Bei der letzten Verhandlungsrunde, noch zur Zeit der Trump-Regierung, im März letzten Jahres in Los Angeles hatten sich beide Seiten bereits auf eine Steigerung des südkoreanischen Anteils um 13 Prozent geeinigt. Trump wollte dem Ergebnis aber nicht zustimmen und verlangte eine drastische Anhebung des südkoreanischen Beitrags. Eine abschließende Einigung misslang daher.