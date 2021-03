Thailand soll Flüchtlingslager für den Fall einer Flüchtlingswelle aus Myanmar eingerichtet haben

ⓒ YONHAP News

Das Militär in Myanmar geht bei der Unterdrückung der Protestbewegung zunehmend systematisch vor. Laut Reuters habe die neue Militärführung des Landes am Montag im staatlichen Sender MRTV angekündigt, den Aufstand nicht mehr dulden zu wollen. Die Mehrheit der Bürger fordere eine vollständige Sicherheit und effektive Maßnahmen gegen die Unruhen.





Den Tag darauf wurden in Yangon im Stadtviertel San Chaung Hunderte Demonstranten von Sicherheitkräften eingekesselt. Auf der Suche nach Demonstranten drangen Polizei und Militär in der Nacht zum Dienstag in zahlreiche Wohnungen ein. Wie Anwohner der Nachrichtenagentur AFP berichteten, durchkämmten die Sicherheitskräfte Wohnung für Wohnung nach Regierungsgegnern. Dabei habe es dutzende Festnahmen gegeben. Betroffen waren demnach vor allem Wohnungen, an denen ein Symbol der Nationalen Liga für Demokratie, der Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, zu sehen war. Trotz nächtlicher Ausgangssperre gingen am Abend tausende Menschen in Yangon auf die Straße und forderten einen Rückzug von Polizei und Militär.





Unterdessen hat das Nachbarland Thailand mehrere Flüchtlingslager eingerichtet. Man will für den Fall einer Flüchtlingswelle aus Myanmar vorbereitet sein, sollte dort die militärische Gewalt eskalieren. Dies berichtete der thailändische Sender PBS am Montag.





Laut PBS habe der Kommandant der Armee Narongphan Jitkaewthae (나롱판 칫깨우때) die Provinz Tak an der Grenze zu Myanmar besucht und vor Ort den Stand der Vorbereitungen für eine eventuelle Flüchtlingswelle aus Myanmar überprüft.





PBS zufolge seien in sieben Gebieten in zwei Provinzen Flüchtlingslager eingerichtet worden. In der Provinz Kanchanaburi im Westen Thailands seien in vier Einrichtungen die Kapazitäten erweitert worden, sodass jeweils maximal 2000 Flüchtlinge aufgenommen werden können.





Der Sender berichtete zudem über gewaltsame Ausschreitungen gegen Demonstranten in den an Thailand angrenzenden Städten Tachilek und Myawaddy in Myanmar.