Olympischer Fackellauf in Japan ohne Zuschauer geplant

Die Feier zum Start des Fackellaufs der Olympischen Spiele in Japan soll ohne allgemeines Publikum stattfinden.





Laut der Zeitung Yomiuri habe das Organisationskomitee beschlossen, den Auftakt des Fackellaufs am 25. März in Fukushima ohne Zuschauer abzuhalten. Grund sei die Sorge vor einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus.





Die olympische Flamme wurde am 12. März letzten Jahres am antiken Tempel der Hera in Griechenland entzündet worden. Der Fackellauf durch Griechenland wurde jedoch wegen des Coronavirus nach zwei Tagen unterbrochen. Die Flamme wurde mit einem Charterflugzeug nach Japan, zum Stützpunkt der japanischen Luftwaffe in der Präfektur Miyagi, transportiert. Von dort sollte das Feuer 121 Tage lang durch ganz Japan getragen werden. Der Fackellauf war jedoch, genauso wie die Sommespiele, im Zuge der Corona-Pandemie vertagt worden.





Davor hatte das Organisationskomitee zum Auftakt des Fackellaufs eine große Feier mit mindestens 3.000 Zuschauern und zahlreichen Prominenten geplant. Ein Kinderchor sollte singen und Aufführungen traditioneller Künste sollten auf die Bühne gebracht werden.





Angesichts der andauernden Corona-Pandemie soll die Auftaktfeier nun in bescheidenem Rahmen und ohne Zuschauer stattfinden. Ort der Feier ist das „J Village“, ein Fußballtrainingszentrum, das während der Atomkatastrophe im März 2011 in Folge eines Erdbebens und Tsunamis als Hauptquartier für das Krisenmanagement gedient hatte.





Rund 10.000 Fackelträger sind geplant. Die Fackel wird im Hauptstadion in Tokio am 23. Juli eintreffen. Zuschauer entlang der Route sollen eine Maske tragen und nur klatschen, die Läufer aber nicht laut anfeuern.