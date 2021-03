sicherer Auto fahren in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Heute gibt es in Südkorea mehr als doppelt so viele PKW wie vor 20 Jahren, als wir in das Land kamen. Damals gabe es absolut wie relativ die meisten Unfälle und Verletzten im Straßenverkehr, wenn auch zum Glück nicht mehr so viele Unfalltote wie in den 1990ern. Seitdem hat sich in puncto Verkehrssicherheit viel getan; seit September 2018 gibt es etwa eine allgemeine Anschnallpflicht, und auch die Unfallzahlen sind stetig gefallen, wenn auch noch nicht auf ein vergleichbares Niveau wie in anderen entwickelten Ländern. Inzwischen sind auch Babyschalen und Kindersitze, die man damals nur mit Mühe in eigenen und fremden Autos richtig absichern konnte, beliebte Auto-Assecoires. Sebastian und ich sprechen heute darüber, wie wir diese Entwicklung in den letzten Jahrzehnten erlebt haben.