Veriverys Lied auf Platz eins der iTunes Charts

Die Boygroup Verivery hat am 2. März ihr zweites Singlealbum auf den Markt gebracht und das Lied “Get Away” aus dem Album kam gleich auf Platz eins der iTunes K-Pop Charts von sieben verschiedenen Ländern wie Deutschland, England, Frankreich und USA. Auch in weiteren Regionen wie Kanada und Belgien befindet sich das Lied unter den Top Ten.

Aber nicht nur das Album ist äußerst gefragt, sondern auch das Musikvideo zum Lied. In nur vier Tagen seit der Veröffentlichung wurde es über 10 Millionen Mal gesehen. Es ist also ein definitiver Beweis dafür, dass sie K-Pop-Stars der nächsten Generation und im In- und Ausland beliebt sind. Derzeit sind sie mit dem Lied “Get Away” aktiv.