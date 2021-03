Loonas “Star” schon sechs Wochen in Folge in den US-Radio Charts

ⓒ BlockBerry Creative

Die Beliebtheit des Liedes „Star“ von der koreanischen Gruppe Loona setzt sich weiter fort. Schon sechs Wochen in Folge ist das Lied in den US-Radio Charts zu finden und in der vierten Februarwoche kam es sogar auf Platz 30.

Es ist ein bemerkenswertes Ergebnis, da diese Charts auf der Grundlage der Daten von Radiosendungen ermittelt werden. Nicht nur Fans von Loona, sondern eben auch Radiohörer in Nordamerika mögen das Lied und wollen es im Radio immer wieder hören.

Das Lied stammt eigentlich aus dem dritten Minialbum, das bereits im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde. Im Lied singen die Sängerinnen davon, ihren Traum verwirklichen zu wollen. Seinen Rhythmus kann man nicht so leicht vergessen. Die einzelnen Mitglieder von Loona sind derzeit in Fernsehshows in Korea und im Ausland zu sehen.