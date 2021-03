“God’s Menu” von Stray Kids erreicht 200 Millionen Klicks

ⓒ JYP Entertainment

Das Musikvideo zum Lied „God’s Menu“ von der koreanischen Gruppe Stray Kids ist auf YouTube höchst beliebt. Denn nach dem Stand des 8. März wurde es auf dem Videoportal über 200 Millionen Mal aufgerufen.

Das Lied wurde im Juni 2020 herausgegeben und stammt vom ersten regulären Album von Stray Kids. “God’s Menu” gilt als repräsentatives Werk dieser Gruppe und ist im In- und Ausland sehr beliebt.

Am 18. März wollen die Jungs dann in Japan ein Online-Fantreffen veranstalten. Es findet im Rahmen ihres einjährigen Debütjubiläums in Japan statt und die Sänger wollen sich mit ihren Fans im Nachbarland rege austauschen.