Alle Kerle sind gleich (3) 어떻게 할까요?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „어떻게 할까요?; eotteoke halkkayo“

Deutsch: „Wie soll ich/sollen wir nun verfahren?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





어떻게 Fragewort für „wie“

하- Stamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-ㄹ까 Frageendung zur Einholung der Meinung des Gegenübers

-요 Höflichkeitssuffix





Der Fragesatz 어떻게 할까요? bedeutet wortwörtlich „Wie soll ich / sollen wir (Ihrer Meinung nach) tun?“ Der Sprecher schildert seinem Gegenüber eine aktuelle Situation, in der er leider die nächste Entscheidung nicht selbst treffen kann, und fragt ihn nach seiner Meinung, wie der Sprecher bzw. der Sprecher und der Gesprächspartner gemeinsam nun am besten die vorliegende Problematik angehen sollten. Der Ausdruck wäre in diesem Sinne auf Deutsch übersetzbar mit „Wie soll ich / sollen wir nun verfahren?“ oder „Was machen wir jetzt?“

Für die nicht-höfliche Variante muss nur das Höflichkeitssuffix 요 weggelassen werden: 어떻게 할까?





Ergänzungen

사직서: Nomen für „Kündigungsschreiben“