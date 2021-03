Südkoreanische Handballer verpassen Olympia-Qualifikation

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischern Handballer haben nach einer Niederlage gegen Norwegen in der letzten Qualifikationsrunde die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verpasst.





Das südkoreanische Team verlor das Match im montenegrinischen Podgorica mit 31:44.





Die letzte Qualifikationsrunde bestritten die vier Länder Südkorea, Norwegen, Brasilien und Chile. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für Olympia. Südkorea hatte einen guten Start nach einem 36:35-Sieg gegen Chile am ersten Tag. Im Anschluss verlor die Mannschaft jedoch gegen Brasilien und Norwegen und erreichte nur den dritten Platz.





Das Ziel, erstmals nach neun Jahren wieder in die Olympia-Endrunde vorzustoßen, wurde damit verfehlt. Die südkoreanischen Handballer hatten zuletzt 2012 in London auf der olympischen Bühne gespielt.





Die Handball-Frauenmannschaft hat hingegen ihr Olympia-Ticket schon sicher.