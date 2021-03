Tennisspielerin Park So-hyun gewinnt ITF-Turnier in Antalya

ⓒ sportizen

Tennisspielerin Park So-hyun hat beim ITF-Turnier im türkischen Antalya im Damen-Einzel gesiegt.





Die 18-Jährige setzte sich im Finale gegen Nuria Brancaccio aus Italien mit 2:0 durch.





Die Südkoreanerin hatte in der türkischen Großstadt vor etwa zwei Jahren ihr erstes Turnier der ITF Junior Circuit gewonnen. Park befindet sich seit Januar in Antalya und nimmt dort acht Wochen in Folge an Turnieren teil. Anfang Februar belegte sie den zweiten Platz. In den letzten zwei Wochen konnte sie ohne Aufschlagverlust ins Halbfinale einziehen.





Park wird voraussichtlich nächste Woche auf der Weltrangliste einen Platz unter den besten 420 erhalten. Sie teilte über ihre Agentur mit, sie haben in den zwei Monaten in der Türkei den Eindruck gewonnen, als Tennisspielerin gereift zu sein.