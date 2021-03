Son Heung-min muss gegen FC Arsenal wegen Verletzung frühzeitig vom Platz

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Son Heung-min musste im Derby gegen den FC Arsenal frühzeitig vom Platz. Tottenham Hotspur verlor mit 1:2.





Son stand in dem Match der Premier-League im Londoner Emirates Stadium in der Startelf. Nach 19 Minuten musste er jedoch wegen einer Oberschenkelverletzung das Spielfeld verlassen. Etwa zwei Minuten davor hatte sich der Tottenham-Stürmer nach einem Sprint an den Oberschenkel gefasst und sich auf den Boden gelegt. Wegen zu starker Schmerzen konnte Son nicht mehr spielen.





Für ihn kam Erik Lamela ins Spiel, der in der 33. Minute mit einem Rabona-Schuss zum zwischenzeitlichen 1:0 traf. Tottenham konnte die Führung jedoch nicht halten. Denn Arsenal konnte die Partie durch Treffer von Martin Ödegaard und Alexandre Lacazette noch drehen.





Bemühungen der Mannschaft, zumindest noch ein Unentschieden rauszuholen, liefen ins Leere. In der 76. Minute wurde Lamela nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gstellt. Ein Treffer von Harry Kane nach einem Freistoß in der 83. Minute wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Kurz darauf traf Kane noch einmal die Latte.





Für Tottenham Hotspur endete damit eine Siegesserie. In der Tabelle steht das Team von Trainer Jose Mourinho auf Platz sieben. Arsenal konnte nach dem Sieg auf Platz zehn vorrücken.