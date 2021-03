Amuse Travel bietet Individualreisen für behinderte Menschen an

ⓒ amuse travel

Das koreanische Unternehmen Amuse Travel entwickelt individuelle Reiseprogramme für Menschen mit Behinderungen und Familienreisen. Firmenchef Oh Seo-yeon:





Amuse Travel wurde im Oktober 2016 mit dem Ziel gegründet, ein günstiges Umfeld zu schaffen, in dem jeder leicht und bequem reisen kann. Wenn sie unseren Service nutzen, können Eltern mit kleinen Kindern, Senioren und Menschen mit physischen und geistigen Behinderungen sicher und bequem reisen.





Oh hatte gehofft, etwas Bedeutungsvolles für die Gesellschaft zu tun. Als er noch Büroangestellter war, engagierte er sich für Freiwilligen-Aktivitäten. Schließlich beschloss er, eine Reiseagentur für sozial Benachteiligte zu gründen. Sein Unternehmen will ein barrierefreies Reisen ermöglichen, so dass Menschen mit Behinderungen und Mobilitätsproblemen ohne größere Beschränkungen reisen können. Zwei Jahre lang gab Oh privates Geld in Höhe von 90.000 Dollar für rund 80 gemeinsame Reisen mit Menschen mit Behinderungen aus:





Wir besuchten zahlreiche Orte. Dadurch sammelten wir umfangreiche Daten zu etwa 100 touristischen Orten. Die Daten beinhalten Informationen über Hügel, die Bodenbeschaffenheit, wie groß die Einrichtungen sind und ob die Treppen und Toiletten für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Wir haben Information über mehr als 40 Prozent der Touristenorte in Korea gesammelt. Wir besuchen weiter verschiedene Orte. Auf der Grundlage der Daten bieten wir individuelle Reisepakete für Menschen mit speziellen Bedürfnissen, mit sicheren und besseren Reiserouten, an.





Für Touristen mit Sehbehinderungen zum Beispiel bieten die Programme etwas an, was man vor allem riechen, hören und berühren kann. Ein Übersetzer für Zeichensprache begleitet die Reisenden, um die richtigen Reiseinformationen zu liefern. Für Menschen mit Entwicklungsbehinderungen offeriert das Unternehmen einen Reiseservice, der auf Erfahrungsprogramme gerichtet ist:





Für das Radfahren im Gimhae Nakdong-Fluss-Park helfen wir den körperbehinderten Menschen dabei, Sitzgurte zu tragen, und zusammen mit den dort tätigen Beamten suchen wir bequeme Sattel aus. Eine der beliebtesten Reiserouten für blinde Menschen ist Mulle-gil, was Wasserstraße heißt, in Chuncheon. Die Touristen können Kanufahrten auf den Seen genießen. Die Seeuferstadt ist voll mit Naturgerüchen und Tierlauten. Sehbehinderte Menschen mögen diese Elemente. Für eine Floßfahrt auf dem Fluß Dong haben wir eine Rafting-Route gewählt, die von Menschen mit Behinderungen einfach zu befahren ist.





Amuse Travel hat eine große Datensammlung zu Straßen und touristischen Anlagen. Die Reiseführer sammeln die Daten, wenn sie die Reiseorte aufsuchen oder zusammen mit Touristen unterwegs sind. Das Unternehmen konnte auf diese Weise etwa 100.000 Informationen über die Mobilitätsbedingungen für gefährdete Gruppen zusammenführen. Die Kommunalregierungen zeigen großes Interesse an den Daten. Die südkoreanische Regierung führt seit 2015 ein Projekt durch, durch das Einrichtungen an Touristenorten behindertengerecht gemacht werden:





Eine Familie, die mit einem älteren Elternpaar unseren Reiseservice genutzt hat, erzählte mit, dass ihre Mutter Spaß daran hatte. Die Mutter empfand ihre frühere Reise als sehr schwierig und sagte, dass sie lieber sterben will. Doch nach der Nutzung unseres Reiseservice sagte sie, dass sie sich auf die nächste Reise freut. Eine körperbehinderte Person ergriff meine Hand und sagte, “Captain, es macht Spaß, mit Ihnen zu reisen, ich hoffe, es wird mehr Programme wie dieses geben”. Ich empfand eine große Bedeutung in den Worten.





Die Reiseindustrie wurde durch die Corona-Pandemie hart getroffen, Amuse Travel war dabei keine Ausnahme. Das Unternehmen fand heraus, dass Angehörige schwacher oder älterer Menschen in diesen Zeiten schneller erschöpft sind. Es organisierte daher einen neuen Dienst, der “Pflegetrip” genannt wird. Der Service erhielt von den Nutzern im vergangenen Jahr eine positive Reaktion. So konnte das Unternehmen die Krise zusammen mit den Menschen, die unter den Problemen mit der Pandemie leiden, meistern:





Wir hoffen, uns zu einer Reiseplattform für die Schwachen und Älteren entwickeln zu können, um ein bequemes Reiseumfeld nicht nur in Korea, sondern in ganz Asien zu schaffen. Es ist wahr, dass die Pandemie viele Menschen von Außenaktivitäten abgehalten hat. Doch selbst vor der Pandemie war das Reisen für ältere Menschen, Kinder und behinderte Menschen schwierig. Ich hoffe, mehr Menschen werden Reiseziele ansteuern, so dass die Infrastruktur an den Touristenorten einschließlich der Straßen und Anlagen so verbessert wird, dass die Älteren und Schwachen einen einfacheren Zugang haben.





ⓒ amuse travel