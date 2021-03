Online-Unterricht an koreanischen Universitäten

ⓒ privat

Mit dem Ausbruch des Coronavirus wurde der Online-Unterricht an Universitäten weltweit zur Notwendigkeit. Auch an den koreanischen Universitäten fiel der Präsenzunterricht aus und Online-Unterricht wurde zum neuen Standard.





Im Interview sprechen wir mit Herrn Professor Steffen Hannig von der Germanistik-Abteilung der Hankuk University of Foreign Studies. Er erklärt uns, auf welche Weise der Online-Unterricht an seiner Universität durchgeführt wird und wie sich die Studierenden und Lehrenden darauf eingestellt haben. Zudem gibt uns Herr Hannig auch einen Einblick in das Unterrichten von Germanistik in Korea im Allgemeinen.