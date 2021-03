ⓒ JYP Entertainment

Von Jun. K der Boyband 2PM ist in Japan eine neue EP erschienen.





„This Is Not A Song“ führte nach Veröffentlichung die K-Pop- und Popalbumcharts von iTunes in Japan an.





Es ist die fünfte japanische EP des Sängers und umfasst vier Tracks, darunter den Titeltrack „This Is Not A Song, 1929“. Das Lied wurde vorab als Single im Juni 2020 in Südkorea sowie Japan veröffentlicht.