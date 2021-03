Neue Soloveröffentlichung von Rose stürmt iTunes-Charts

ⓒ YG Entertainment

Rose von BLACKPINK hat mit ihrem ersten Soloalbum weltweit die iTunes-Charts im Sturm erobert.





Der Titeltrack „On The Ground“ von ihrem ersten Soloalbum „R“ hat es nach der Veröffentlichung am 12. März an die Spitze der iTunes-Charts in Ländern wie den USA, Frankreich und Thailand geschafft.





Auch das Musikvideo zum Lied erzielte mit Stand vom 13. März über 36 Millionen Views auf YouTube.