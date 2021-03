Die politischen Botschaften in den Fotos des nordkoreanischen Machthabers

ⓒ KBS

Nach dem Abschluss des achten Kongresses der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei im Januar ließ Machthaber Kim Jong-un sieben offizielle Erinnerungsfotos von sich und Funktionären machen. Bei dem siebten Parteikongress vor fünf Jahren wurde nur eines veröffentlicht. Am Ende eines Ausbildungstreffens für die Partei-Chefsekretäre der Städte und Kreise am 6. März war Kim in einem Erinnerungsfoto ungewöchnlicherweise in der dritten Reihe und nicht in vorderster Reihe zu sehen. Die Fots mit dem Machthaber haben in Nordkorea eine besondere Bedeutung. Dazu sagt Chung Eun-chan vom Institut für Vereinigungserziehung:





In Nordkorea ist es die größte Ehre einer Person, wenn sie vom obersten Machthaber ein Bild machen kann. Der amtierende Machthaber Kim Jong-un hat seit seiner Machtübernahme recht häufig Fotos von sich machen lassen. Zuletzt gab es Fotos von ihm mit hochrangigen Parteifunktionären beim Parteikongress sowie mit den neu gewählten Kabinettmitgliedern einschließlich des Premierministers bei der Sitzung der Obersten Volksversammlung, die nach dem Parteikongress stattfand. Duch die Bilder will Nordkorea zeigen, dass der geliebte Führer seine Untertanen respektiert und dass er von den Bürgern geliebt wird. Das Regime will offensichtlich eine wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung zerstreuen und die innere Solidarität stärken, indem zahlreiche Fotos veröffentlicht werden, die die Sorge des Machthabers um die Bürger zeigen.





Ein Foto mit dem Machthaber wird von den Nordkoreanern auch “Foto Nummer eins” genannt. Oft wird von ihm ein Erinnerungsfoto mit hunderten oder mehr als tausend Menschen gemacht, so dass es schwierig ist, die abgebildeten Personen einzeln zu identifizieren. Ein Bild mit dem Machthaber gilt dennoch als Privileg:





Eine Person, die auf “Foto Nr. 1” erscheint, wird als speziell angesehen. Deren Stellung wird dadurch bestimmt, wo sie in dem Foto steht. Wenn der Machthaber Militäreinheiten oder Fabriken besucht, lässt er Gruppenfotos mit allen Leuten dort oder nur wenigen Personen machen. Manchmal macht er ein Foto mit nur einer bestimmten Person. Dieses individuelle Foto steht natürlich über anderen. Einer meiner Verwandten ging mit dem früheren Machthaber Kim Jong-il auf die Universität. Er machte ein Foto mit den früheren Machthabern Kim Il-sung und Kim Jong-il, wie sie Arm in Arm am See Cheonji oben auf dem Baekdu-Berg stehen. Er hängte die Bilder an der Wand seines Hauses auf. Selbst mir war nicht erlaubt, das Haus direkt zu betreten, weil es von Soldaten bewacht war. Nur Mitglieder der Machtelite können persönliche Fotos mit dem Machthaber machen.





Ein “Foto Nr.1” kann auch als Qualifizierungsnachweis dienen. Personen, die solch ein Foto machen, erhalten die Chance für den Eintritt in die Arbeiterpartei. Auch können sie eine Spezielbehandlung erfahren, wenn sie für ein Hochschule empfohlen werden oder eine Beförderung am Arbeitsplatz erhalten:





Diejenigen, die Erinnerungsfotos mit dem Machthaber machen, mit ihm die Hand schütteln oder ihn aus der Distanz treffen, befinden sich in einer vorteilhafteren Position als andere, wenn sie studieren, einen Arbeitsplatz finden, oder sie können zu Funktionären ernannt werden. Es ist für normale Bürger selten, den Machthaber zu treffen. Wenn der Machthaber bei einer Inspektionsreise einen Landwirt trifft, kann dieser eine höhere Stellung erlangen. Er kann der Partei beitreten, studieren oder zu einem der Chef-Arbeitskräfte in der Landwirtschaft werden. Solche, die auf einem “Foto Nr. 1” erscheinen, können bei einer Straftat sogar einer Strafe entgehen.





Es wird angenommen, dass Kim Jong-un seine Bilder aktiver als seine Vorgänger für politische Zwecke nutzt:





Während der Zeit Kim Jong-ils wurden Filme und Kunstwerke als Propagandinstrumente genutzt, um den Machthaber zu preisen. Kim Jong-un dagegen lässt Fotos von sich mit verschiedenen Gruppen von Menschen machen, und er mag es, auf den Bildern körperlichen Kontakt mit Leuten zu haben. Es gibt Bilder, die in der Ära der früheren Machthaber so noch nicht gesehen wurden. Nordkorea scheint auf dynamische Bilder von Kim Jong-un als junger Machthaber Wert zu legen.





Welches Image will Kim Jong-un von sich produzieren?





Es scheint, als ob Kim Jong-un zeigen will, dass seine Führung von den Menschen anerkannt wird und dass er seine Politik unter Berücksichtigung der Menschen ausführt. In vielen Fotos ist er zu sehen, wie er mit Menschen redet, in einer Schuhfabrik eine Sohle klebt oder sich bückt, um Unkraut zu jäten. Fotos des Machthabers, wie er auf Treffen Funktionäre kritisiert, sollen das Image eines starken und jungen Machthabers zeigen.