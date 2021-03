Präsident Moon entschuldigt sich für Immobilienskandal um öffentlich Bedienstete

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich am Dienstag öffentlich für die Vorwürfe der Grundstückspekulation gegen Mitarbeiter des öffentlichen Wohnungsbauunternehmens LH entschuldigt. Moon sagte, es tue ihm unendlich leid, den Bürgern Sorgen bereitet zu haben. Die Affäre solle als Anlass für grundlegende Reformen öffentlicher Institutionen dienen, hieß es.





Bei dem LH-Skandal handelt es sich um einen schweren Fall von Korruption. Mitarbeiter der Korea Land and Housing Corporation (LH) sollen in Gebieten für die Wohnungsbauentwicklung Grundstücke gekauft haben, noch bevor die Regierung diese als Neubaugebiete ausgewiesen hatte. Sie werden damit verdächtigt, interne Informationen missbraucht zu haben, um sich persönlich zu bereichern.





Da Mitarbeiter des öffentlichen Bauträgers über weitreichende Informationen zu Entwicklungsplänen verfügen, gehen Ermittler davon aus, dass die frühzeitigen Grundstückskäufe bewusst zum Zwecke der Immobilienspekulation getätigt wurden.





Im Zuge bisheriger Ermittlungen hat sich dieser Anfangsverdacht erhärtet. Die Regierung hatte am 24. Februar die an Seoul angrenzenden Städte Gwangmyeong und Shiheung zusätzlich zu Standorten des „New Town-Sanierungsprojekts“ bestimmt, um dem Problem des chronischen Wohnungsmangels beizukommen. Davor waren im vergangenen Jahr Gebiete in den Städten Namyangjoo, Goyang, Hanam und Bucheon für die Erschließung von Neubausiedlungen ausgewählt worden. Nach bisherigen Ermittlungen haben die in den Fall verwickelten Mitarbeiter von LH seit 2018 Grundstücke in diesen Gebieten erworben und darauf Bäume gepflanzt, offenbar um eine landwirtschaftliche Nutzung vorzutäuschen.





Der LH-Skandal sorgte für großen öffentlichen Ärger. In Korea gibt es kein anderes Thema, das mehr Zündstoff birgt als Immobilienspekulation und dadurch verursachte galoppierende Immobilienpreise. Weil Wohnungen immer teurer werden, haben zahlreiche Bürger mit einem durchschnittlichen Einkommen ihren Traum von einer eigenen Wohnung längst begraben. Wohnungseigentümer sind ihrerseits verärgert über ständige Anhebungen der Immobiliensteuer, die ihre Haushaltskasse immer stärker belasten.





Um Verantwortung für die Vorkommnisse zu übernehmen, ist der Minister für Land, Infrastruktur und Transport, Byeon Chang-heum, zurückgetreten.