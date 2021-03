Minari erhält sechs Oscar-Nominierungen

ⓒYONHAP News

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences veröffentlichte am Montag die endgültige Liste mit allen Nominierungen für die 93. Oscar-Verleihung im April.





Das von dem koreanisch-amerikanischen Regisseur Lee Isaac Chung geschriebene und inszenierte Drama wurde in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bester Hauptdarsteller“, „Beste Nebendarstellerin“, „Bestes Originaldrehbuch“ und „Beste Filmmusik“ für einen Oscar nominiert.





Yoon Yeo-jeong wurde als erste koreanische Schauspielerin oder Schauspieler für den Oscar nominiert.





Regisseur Chung wurde in Denver geboren und wuchs in einer kleinen Ortschaft in Arkansas auf. „Minari“ ist sein vierter Spielfilm. Das autobiografisch gefärbte Drama erzählt mit großer Einfühlsamkeit die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie, die auf einer kleinen Farm in Arkansas in den 1980er Jahren ihren ganz persönlichen amerikanischen Traum verwirklichen will.





„Minari“ wurde im vergangenen Jahr beim Sundance Film Festival uraufgeführt und mit dem Hauptpreis der Jury und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Das American Film Institute wählte das Drama unter die zehn besten Filme des Jahres 2020.





Im Februar wurde Minari bei den Golden Globe Awards der Preis für den besten fremdsprachigen Film verliehen. Wegen der koreanischen Dialoge durfte die Produktion bei den Golden Globes nicht in der Königskategorie „bester Film“ antreten. Dies sorgte für heftige Kontroversen. Medien kritisierten, Minderheiten seien in der Jury kaum vertreten. Auch amerikanische Schauspieler forderten eine Reform der Preisverleihung.