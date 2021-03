Südkorea und USA bekräftigen Zusammenarbeit für Frieden in Korea

ⓒYONHAP News

Südkorea und die USA wollen die lückenlose Kooperation für eine vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel fortsetzen.





Dies sagte Präsident Moon Jae-in am Donnerstag bei seinem Gespräch mit US-Außenminister Antony Blinken sowie Verteidigungsminister Lloyd Austin an seinem Amtssitz in Seoul.





Moon begrüße es, dass die USA mit dem Antritt der Biden-Regierung zur Diplomatie und zur Wiederbelebung der Allianz zurückgekehrt seien. Er habe große Erwartungen an die Führungskraft der USA. Dass der US-Chefdiplomat Südkorea als Ziel seiner ersten Auslandsreise auswählte, zeige, dass Präsident Joe Biden größten Wert auf das US-südkoreanische Bündnis lege, so Moon.





US-Außenminister Antony Blinken unterstrich die Wichtigkeit der Erweiterung und Stärkung des US-südkoreanischen Bündnisses. Blinken sagte, er stimme der Formulierung von Präsident Moon zu, dass das bilaterale Bündnis ein Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Sicherheit und Wohlstand sei. Verteidigungsminister Austin betonte, das Vertrauen in das bilaterale Bündnis sei unerschütterlich. Der Zusammenschluss zwischen beiden Staaten sei für die Sicherheit im indopazifischen Raum von erheblicher Bedeutung.





An dem Tag hatten sich die Außen- und Verteidigungsminister mit ihren südkoreanischen Amtskollegen Chung Eui-yong und Suh Wook zu einem Zwei-plus-Zwei-Gespräch getroffen. In einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an das Treffen wurde Nordkoreas Nuklear- und Raketenfrage Priorität unter den gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben gegeben. Die Minister bekräftigten darin den gemeinsamen Willen, die nordkoreanische Nuklear- und Raketenfrage anzugehen und eine Lösung zu finden. Der Umgang mit sämtlichen Angelegenheiten, die die koreanische Halbinsel betreffen, würde zwischen Südkorea und den USA eng koordiniert, hieß es.





Dass der US-Außenminister bei seinem Besuch in Seoul Kritik an China übte, könnte den Druck auf Südkorea, das sich um einen Balanceakt zwischen den USA und China bemüht, verstärken. Blinken erklärte unter anderem, es sei erörtert worden, welche Schwierigkeiten ein aggressives und autoritäres Vorgehen Chinas für die Sicherheit im indopazifischen Raum mit sich bringe.