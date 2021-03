Good-Bye, Mega-City!

ⓒ Getty Images Bank

Südkoreas Hauptstadt Seoul ist das Zentrum einer umfassenderen Metropolregion, die meist als Sudogwon (수도권) bezeichnet wird. In diesem erweiterten Einzugsgebiet Seouls leben über 25 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der südkoreanischne Bevölkerung und rund ein Drittel aller Personen der gesamten koreanischen Halbinsel. Sudogwon zählt zu den fünftgrößten Ballungsräumen der Welt. Doch einen kleinen Dämpfer musste die Gegend jetzt hinnehmen: da die Kernstadt Seoul seit der letzten offiziellen Erhebung Ende 2020 weniger als 10 Millionen Einwohner aufweist, hat sie streng genommen den Titel einer Megastadt wie Tokio, Shanghai oder New York verloren. Was für Auswirkungen mag das auf einstige, stolze Megastadt-Bewohner wie unsereins haben? Darüber sprechen wir heute.