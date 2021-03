Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, YONHAP News

Gestern wurde ein Forschungsergebnis veröffentlicht, das besagt, dass Menschen im mittleren und höheren Alter, die digitale Spiele spielen, eine positivere Lebenseinstellung hätten und eine relativ größere Zufriedenheit mit Beziehungen mit anderen Menschen zeigen. Dieses Ergebnis zog die Aufmerksamkeit der Netzbürger auf sich, weil es das allgemeine Denken, dass Computerspiele Menschen von der Gesellschaft isolieren, auf den Kopf stellt. Ein Forscherteam unter der Leitung der Gast-Professorin Do Young-im an der Graduate School of Culture Technology an der technischen Hochschule KAIST führte bei 190 Menschen in ihren 50ern und 60ern eine Online-Umfrage durch. Die Befragten waren durchschnittlich 59,2 Jahre alt. Das Forscherteam hat auf der Grundlage des Umfrageergebnisses die Menschen in eine Gruppe, die mit anderen Menschen Spiele spielt, eine Gruppe, die allein Spiele spielt, und eine Gruppe, die keine Spiele spielt, unterteilt und ihr Wohlbefinden und ihre Einstellung zu menschlichen Beziehungen und Spielen analysiert. Danach fühlen sich Menschen, die mit jemandem anderen Spiele spielen, wohler und sind mit menschlichen Beziehungen zufriedener als Menschen, die alleine Spiele spielen oder gar keine Spiele spielen. Menschen, die alleine Spiele spielen, zeigen eine größere Zufriedenheit mit menschlichen Beziehungen als Menschen, die gar keine Spiele spielen. Professorin Do sagt, das Forschungsergebnis habe zwar die Kausalbeziehungen zwischen digitalen Spielen und höherem Wohlbefinden bei Menschen im mittleren und höheren Alter nicht nachgewiesen. Es habe aber die Bedeutung, dass die von Spielern im mittleren und höheren Alter erlebte positive sozial-emotionale Rolle der Spiele bestätigt werden konnte.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die größte koreanische Multiplexkino-Kette CGV im nächsten Monat erneut die Ticketpreise erhöhen will. Die Kette hatte erst im vergangenen Oktober, damit erst vor 6 Monaten, die Eintrittspreise erhöht. Die Kinokette CGV gab gestern bekannt, dass sie ab dem 2. April die Eintrittspreise um 1.000 Won, umgerechnet 90 Dollar-Cent, erhöhen wird. Begründet wurde dieses Vorgehen damit, dass dies eine unvermeidliche Entscheidung für das Überleben sei. Aufgrund der Corona-Krise sei die Zahl der Kinobesucher drastisch zurückgegangen, und nicht nur die Kinos, sondern die gesamte Filmindustrie einschließlich der Filminvestoren, Verleihe und Produktionsgesellschaften seien einer Existenzkrise ausgesetzt. Daher wolle die Kette die Eintrittspreise um 1.000 Won erhöhen, wodurch diese unter der Woche auf 13.000 Won, 11 Dollar 60, und am Wochenende auf 14.000 Won, 12 Dollar 45, steigen. Die Kette will durch die diesmalige Erhöhung der Eintrittspreise ihre finanzielle Unterstützung für Kinovorführungen von neuen Filmen fortsetzen. Außerdem wolle sie durch weitere Bemühungen um eine Kosteneinsparung die Grundlage zum Überleben festigen. Weil nun die größte Kinokette den Plan zur Erhöhung der Ticketpreise veröffentlicht hat, wird damit gerechnet, dass auch andere Kinoketten diesem Beispiel folgen werden. So war es auch im vergangenen Oktober. Die beiden anderen Multiplexketten Lotte Cinema und Megabox hatten einen Monat später ihre Eintrittspreise um 1.000 Won erhöht. Viele Netzbürger verstehen zwar, dass die Kinos wegen der Corona-Pandemie einen starken Umsatzrückgang verzeichnen mussten, sind aber mit der Anhebung der Eintrittspreise unzufrieden. Einige meinten sogar, dass sie mit dem Preis für einen Kinobesuch einen Monat lang bei Netflix unbegrenzte Angebote genießen können. Andere, die ebenfalls mit der Steigerung der Eintrittspreise unzufrieden sind, meinten, dass die Kinoketten die Eintrittspreise bestimmt nicht wieder senken werden, auch wenn die Corona-Pandemie zu Ende geht.





Heute, der 19. März, ist der Welttag des Schlafes. Die Initiative für den Welttag des Schlafes verfolgt seit 2008 das Ziel, auf die Wichtigkeit guten Schlafs hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, dass ein guter Schlaf für unsere allgemeine Gesundheit von grundlegender Bedeutung ist. Die koreanische akademische Gesellschaft für Schlaf hat zum Weltschlaftag 2021 sogenannte fünf Schlaf-Gebote für eine bessere Wirkung der Corona-Impfung bekanntgegeben und zu erkennen gegeben, dass gesunder Schlaf die beste Methode zur Stärkung der Immunkraft sei. In der Nacht nach der Impfung sollte man darauf achten, dass man ausreichend schläft. Etwa eine Woche vor der Impfung sollte man jeden Morgen um die gleiche Zeit aufstehen. Auch gewöhnlich sollte man ausreichend schlafen. Man sollte auch immer auf eine gute Schlafqualität achten. Zuletzt sollte man nicht in einem gereizten bzw. betrübten Zustand ins Bett gehen. Etwa so lauten die fünf Schlaf-Gebote. Ein Neurologe sagt, eine angemessene Schlafzeit, gute Schlafqualität und regelmäßige Schlafgewohnheiten seien für die Gesundheit und für die Förderung der Impfwirkung unerlässlich. Die Zahl der gegen Covid-19 Geimpften beträgt in Südkorea mit Stand von gestern Nachmittag etwa 641.300. Ab April werden Impfungen weiterer Gruppen starten. Nach dem Ziel der Regierung sollen im ersten Halbjahr 12 Millionen Menschen geimpft werden.