TXT, Preisträger bei den Golden Discs Japan

Die Beliebtheit von koreanischen Boybands im Nachbarland Japan nimmt weiter zu. Denn auch die Band Tomorrow X Together wurde ausgezeichnet, und zwar zweimal. Sie erhielten bei der 35. Golden Discs Japan den Preis “New Artist of the Year” und “Best 3 New Artist”. Es ist das erste Mal, dass diese Gruppe bei dieser Preisverleihung mit einem Preis bedacht wurde.

TXT debütierten im Januar 2020 mit der Single “Magic Hour” in Japan. Dieses Album kam gleich nach der Veröffentlichung auf Spitzenränge von wichtigen japanischen Musikcharts.

Aber die Jungs sind natürlich nicht nur im Nachbarland, sondern in verschiedenen Regionen der Welt gefragt. Sie hatten es zum Beispiel geschafft, gleich drei Alben in die Billboard 200 zu bringen.