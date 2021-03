Kcon:Tact findet neun Tage lang online statt

ⓒ CJ ENM

Das größte Online K-Culture Festival KCON:TACT 3 findet vom 20. bis 28. März statt. Während der neun Tage sollen verschiedene Events wie Fantreffen und Sonderauftritte veranstaltet werden. 26 Teams haben ihre Teilnahme zugesagt. Am 20. wollen Loona, Oh My Girl und weitere auftreten. Am darauffolgenden Tag stehen dann Dreamcatcher, TXT und weitere auf der Bühne. iKon, Jessi und weitere Künstler wollen am Donnerstag, also am 25. März für gute Stimmung sorgen, dann werden die Mikros an Hyuna, Stray Kids übergeben. An den letzten beiden Tagen singen Ateez, Itzy, BTOB, Mamamoo und weitere K-Pop Stars. Immer um 21 Uhr koreanischer Zeit kann man die Sänger live singen hören.

Zwar findet dieses Mal das Festival online statt, aber die Organisatoren haben alles so geplant, dass bei den Teilnehmern nicht eine Sekunde Langeweile aufkommen kann. Die Fans sind auf jeden Fall sehr glücklich, ihre Fans auftreten zu sehen.