Choreographie-Video zu „How You Like That“ erreicht 600 Millionen Klicks

Das Choreographie Video zum Lied „How You Like That“ von Blackpink wurde auf YouTube über 600 Millionen Mal aufgerufen. Es ist das erste Mal für eine K-Pop-Gruppe, dass ein Video, in dem die einzelnen Tanzbewegungen genau zu sehen sind, so oft gesehen wurde. Das Video wurde am 6. Juli hochgeladen und in nur 250 Tagen wurde diese Zahl erreicht.

Das Lied wurde im letzten Jahr bei den US-MTV Video Music Awards als “Song of the Summer” ausgewählt. Auch wurde es von YouTube zum “Global Top Summer Song” gekürt.

Als “How You Like That” veröffentlicht wurde, kam es gleich auf Spitzenränge von Spotify und der iTunes Charts.

Nicht nur die Gruppe, sondern auch das Mitglied Rose sorgt derzeit für Furore. Sie hat am 12. März einen Solosong veröffentlicht und ist damit äußerst erfolgreich. Das Lied “On The Ground” erreichte Platz eins von iTunes Song Charts 51 verschiedener Länder.