Nu’Est will bald reguläres Album herausgeben

Die koreanische Boygroup feierte am 15. März ihr neuntes Bühnenjubiläum. Genau vor neun Jahren hatten die Jungs ihr Debütalbum veröffentlicht, mit dem sie auf Anhieb Superstars wurden. Inzwischen haben sie sich in der Musikwelt sowohl im In- als auch im Ausland etabliert.

Sie sind nicht nur als Sänger, sondern auch in verschiedenen Entertainmentbereichen als Moderator oder Schauspieler tätig. Die Fans lieben ihre Idole gerade wegen ihrer vielfältigen Begabungen.

Um ihren besonderen Anlass zu feiern, wollen also Nu’Est im April ein neues Album herausgeben. Es ist schon sieben Jahre her, dass sie ein reguläres Album auf den Markt brachten. Weil sie stets versuchen, neue Elemente in ihre Werke einfließen zu lassen, sind die Musikvertreter schon besonders gespannt, welchen Entwicklungsschritt die Sänger dieses Mal machten.