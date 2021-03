Inbet sendet Videos über die Produktverpackung

ⓒ Real Packing

Das koreanische Unternehmen Inbet bietet einen Logistikservice an, durch den es Kunden Videos über die Verpackung der bestellten Produkte schickt. Firmenchef Kim Jong-cheol:





Inbet hat E-Handelsunternehmen seit seiner Gründung 2008 IT-Lösungen und Dienste angeboten. Die Firma konzentriert sich seit 2016 auf eine Plattform, um Videos über die Produktverpackung aufzunehmen. Ich war Zeuge der Entwicklung des E-Handelsgeschäfts. Es wurden ständig neue Gesetze und Systeme zum Schutz der Käufer eingeführt und verbessert, solche für Verkäufer jedoch nicht. Wenn es zu einem Streit kommt, bitten große Verkaufsplattformen und selbst Liefer-Unternehmen die Verkäufer darum, die Probleme zu lösen. In den meisten Fällen mussten die Verkäufer die Forderungen erfüllen. Ich dachte, dass es nötig ist, Videos über den Verpackungsprozess als Beweis in einem potenziellen Disput aufzunehmen.





Kim forschte im Bereich des elektronischen Handels und beriet seit Mitte 2000 Unternehmen in diesem Bereich. Sein System nennt sich “Real Packing”:





Real Packing ist dafür entwickelt worden, ein Video über den Verpackungsprozess mit beiderseitiger Zustimmung aufzunehmen. Die Videos können im Umgang mit Beschwerden gegen Produkte oder für Marketing-Zwecke benutzt werden. Das Filmen beginnt, wenn Sie den Barcode auf dem Versandlabel scannen. Falls das falsche Produkt verpackt wird, informiert Real Packing den Manager, um den Versand falscher Güter zu verhindern. Die Videos können online aufgerufen und von Käufern sowie Verkaufsplattformen und Logistikfirmen geteilt werden, um Streite zu vermeiden oder schnell zu schlichten.





Für viele Verbraucher ist der Online-Einkauf sehr bequem, doch können sie das Produkt erst dann richtig prüfen, wenn sie es erhalten. Es können falsche Produkte geliefert werden, oder Artikel können während der Auslieferung beschädigt werden. Für die Verkäufer kann das oft heißen, dass sie nicht wissen, wie die Produkte beschädigt wurden. Real Packing ist dazu gedacht, diese Mängel zu beheben:





Zahlreiche Dispute wurden durch die Verwendung der Real Packing-Videos geschlichtet. Viele Logistikzentren haben Überwachungskameras installiert, doch ist es wirklich schwierig, über die CCTV-Aufnahmen einen besonderen Verpackungsbereich zu finden. Selbst wenn der Teil gefunden wird, muss das Bild verarbeitet werden, um es an den Kunden zu senden. Doch auch für die Kunden ist es schwierig, das bestellte Produkt richtig zu erkennen. Real Packing braucht nur 30 Sekunden, um das Video zu prüfen und das Problem zu lösen. Durch die Versendung der Videos sind die Kundenbeschwerden wegen einer Lieferung um mehr als 80 Prozent zurückgegangen.





Die Videoaufnahme verlangsamt nicht den Verpackungsprozess. Das Real Packing-System ist mit dem Managementprogramm des Logistikzentrums verbunden, so dass die Aufnahme automatisch erfolgt und die Videos über einen Messaging-Service in nur fünf Sekunden übermittelt werden:





Selbst wenn die Planungs- oder Bestellungssysteme einen Irrtum aufweisen, können die Arbeiter ihre Arbeit fortsetzen, und die Daten werden erst später überprüft. Doch Real Packing wird von der Arbeit nicht getrennt. Wenn Real Packing in einem bestimmten Moment nicht richtig funktioniert, ist es unmöglich, ein Video über die Verpackung aufzunehmen. Um also ein System wie Real Packing zu betreiben, sollte es perfekt sein. Es war sehr schwierig für uns, ein System mit einer Null-Fehlerrate zu entwickeln, und es dauerte lange, bis es klappte. Auch sollte solch ein Service mit dem Arbeitsumfeld in Logistikzentren gut synchronisiert werden, so dass die Arbeiter störungsfrei ihre Arbeit erledigen und die Videos ohne Probleme produziert werden können.





Der Real Packing-Service kann auch im Ausland betrieben werden. Im Februar begann Inbet damit, den Dienst für Kunden in den USA, Japan, Singapur, Indonesien und Thailand bereitzustellen. Dank der zunehmenden Popularität der koreanischen Pop-Kultur kaufen immer mehr ausländische Verbraucher Artikel direkt aus Korea. Dadurch erhöht sich auch die Zahl der Kundenbeschwerden im Ausland. Durch das Real Packing-System können viele koreanische Unternehmen potenzielle Dispute vermeiden:





Wir sind uns sicher, dass schon bald die Ära des kontaktlosen Geschäfts beginnt. Wenn die Menschen von direkten Begegnungen absehen, können sie nicht viele Informationen austauschen. Weniger Information könnte mehr Streitereien verursachen. Im Zeitalter kontaktloser Geschäfte hoffen wir, dazu beitragen zu können, die Zahl der Dispute zu verringern, die Transparenz der Logistik zu verbessern und das Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer zu erhöhen.