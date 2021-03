Olympisches Teilnehmerfeld der Handballerinnen ist komplett

ⓒ YONHAP News, Korea Handball Association

Das olympische Teilnehmerfeld bei den Handballerinnen ist komplett.





Nach dem Ende der Qualifikationsrunde in Spanien, Ungarn und Montenegro können sich die sechs europäischen Länder Spanien. Schweden, Ungarn, Russland, Montenegro und Norwegen über einen Startplatz in Japan freuen.





Zuvor hatten bereits Südkorea, Japan, Frankreich, Brasilien, die Niederlande und Angola ihr Ticket für Tokio gelöst. Von den 12 Mannschaften, die sich für die Olympischen Spiele im Juli in Japan qualifiziert haben, sind außer Südkorea, Japan und Brasilien, acht Mannschaften aus Europa.





Die Gruppenauslosung hat zwar noch nicht stattgefunden, die Internationale Handballföderation teilte jedoch heute mit, dass die Niederlande und Spanien, Russland Montenegro, Norwegen und Ungarn, Schweden und Japan, Brasilien und Angola sowie Südkorea und Frankreich jeweils unterschiedlichen Gruppen zugeteilt würden. Südkorea wird demnach in der Gruppenphase nicht gegen Frankreich spielen.





Die südkoreanischen Handball-Frauen gewannen 2008 in Peking die Bronzemedaille. 2012 in London belegten sie den vierten Platz. Bei den letzten Sommerspielen in Rio de Janeiro kamen sie nach der Vorrunde nicht weiter.





Die Olympia-Auswahl unter Trainer Kang Jae-won hat letzte Woche im Trainingszentrum in Jincheon mit einem Intensivtraining für die Olympischen Spiele begonnen.