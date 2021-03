Tennisspielerin Jang Su-jeong gewinnt ITF-Turnier in Antalya

ⓒ sportizen

Tennisspielerin Jang Su-jeong hat das ITF-Turnier im türkischen Antalya gewonnen. Im Finale des Wettbewerbs am Sonntag schlug sie die Japanerin Mai Hontama mit 2:1 Sätzen.





Die Südkoreanerin konnte damit ihren insgesamt achten Titel auf der ITF-World-Tennistour bejubeln. Es ist aber ihr erster Sieg auf einem Ascheplatz.





Den ersten Satz verlor Jang, nachdem ihr die Gegnerin im siebten Spiel das Aufschlagspiel abgenommen hatte. Den zweiten Satz gewann sie nach anfänglicher Führung der Gegnerin. Auch der dritte Satz ging an Jang, die sieben von elf Breakchancen genutzt hatte.





Die 26-Jährige feierte in Antalya ihren ersten Sieg seit über einem Jahr. Zuletzt hatte sie im Juli 2019 im thailändischen Nonthaburi gewonnen. Nächste Woche wird sie beim 12. Turnier in Antalya an den Start gehen.