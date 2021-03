An Dystonie leidende Marathonlegende bekommt Hilfe von seiner Heimatstadt

ⓒ YONHAP News

Die Stadt Cheonan und der Sportverband der Stadt haben sich zusammengetan, um dem an einer schwer heilbaren Muskelkrankheit leidenden früheren Marathonläufer Lee Bong-ju zu helfen. Cheonan ist die Heimat von Lee Bong-ju, einer der bisher erfolgreichsten koreanischen Langstreckenläufer.





Wie die Stadtbehörde gestern mitteilte, habe Bürgermeister Park Sang-don beschlossen, gemeinsam mit dem Sportverband Lee zu unterstützen, nachdem er von dessen Krankheit erfahren habe. Park sagte, Lee Bong-ju sei eine wichtige Persönlichkeit, die die Stadt Cheonan hervorgebracht habe. Es sei daher nur selbstverständlich, dass Bürger der Stadt ihm in seiner Not zur Seite stehen. Es werde erwogen, noch in diesem Jahr einen Marathon-Wettbewerb in seinem Namen ins Leben zu rufen.





Lee Bong-ju gewann beim Olympischen Marathon 1996 in Atlanta die Silbermedaille. 1998 gewann er Gold bei den Asienspielen in Bangkok. Lee gewann mehrere wichtige Marathon-Titel bei internationalen Wettbewerben, darunter den Fukuoka Marathon und Boston Marathon. Nach seinem Sieg bei den Landesmeisterschaften 2009 beendete er seine aktive Karriere.





Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass er an einer Dystonie, einer Art Bewegungsstörung, die sich in schlimmen Verkrampfungen äußert, leide. Lee Bong-ju sagte im Fernsehen, er habe schon seit längerer Zeit gemerkt, dass er einen krummen Rücken habe. Er hätte damals schon besser aufpassen müssen. Lee sagte, verglichen mit Marathon habe er etwa die Hälfte der Strecke in seinem Leben geschafft. Wie beim Marathon beginne in der Mitte der anstrengendste Abschnitt. Er denke, dass er dieses Hindernis mit seiner mentalen Kraft überwinden könne.