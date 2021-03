Wahlkampf für Nachwahlen zum Bürgermeister in Seoul und Busan gestartet

ⓒYONHAP News

Am Donnerstag hat der offizielle Wahlkampf für die Nachwahlen am 7. April begonnen. Darunter zieht besonders die Wahl der neuen Oberbürgermeister in Seoul und der zweitgrößten Stadt Busan das Interesse auf sich.





Vor allem die Wahl in der Hauptstadt gilt als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl im März nächsten Jahres. In aktuellen Umfragen liegt Oh Se-hoon, der Kandidat der führenden Oppositionspartei Macht des Volkes vor Park Young-sun, der Kandidatin der regierenden Minjoo-Partei Koreas.





Insgesamt 13 Personen kandidieren für das Amt des Bürgermeisters von Seoul. Da die Unterstützung der Wähler für die restlichen Oppositionskandidaten verschwindend gering ist, kommt es faktisch zum Duell zwischen Park und Oh.





Park Young-sun ist eine frühere Nachrichtensprecherin. Die 61-Jährige ist langjährige Abgeordnete und war zuletzt Ministerin für den Mittelstand und Start-ups. Oh Se-hoon war Abgeordneter und von 2006 bis 2011 Bürgermeister von Seoul. 2011 trat er von dem Posten zurück, nachdem er eine Bürgerabstimmung anlässlich der Abschaffung von kostenlosem Schulessen verloren hatte.





Der Posten des Bürgermeisters von Seoul ist seit dem Tod von Ex-Bürgermeister Park Won-soon vakant. Park hatte sich nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung im Juli letzten Jahres das Leben genommen. Eine Klausel in der Satzung der Regierungspartei besagt, dass sie bei Neuwahlen keinen Kandidaten aufstellen würde, wenn der Amtsträger aus der eigenen Partei kommt war und wegen eigener Fehler zurücktrat. Als die Besetzung der Bürgermeisterposten von Seoul und Busan anstand, hat die Partei sich jedoch über diese Regelung hinweggesetzt.