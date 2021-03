Parlament verabschiedet weiteren Corona-Nachtragshaushalt

ⓒYONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Donnerstag einen weiteren Corona-Nachtragshaushalt verabschiedet. Für die vierte Runde von Corona-Hilfsgeldern wurden 14,9 Billionen Won (13,2 Milliarden Dollar) bewilligt.





In dem Zusatzbudget wurden Kürzungen in Höhe von 1,44 Billionen Won und gleichzeitig Aufstockungen von 1,39 Billionen Won verglichen mit dem Regierungsentwurf vorgenommen. Das Emissionsvolumen von Defiziten deckenden Staatsanleihen bleibt damit im geplanten Rahmen von 9,9 Billionen Won (8,7 Milliarden Dollar).





Das Corona-Hilfspaket enthält erstmals auch Zuschüsse für Landwirte und Fahrer von Charterbussen. Damit wird auch denjenigen Berufsgruppen geholfen, die einen Corona-bedingten finanziellen Schaden erlitten haben und von bisherigen Hilfsprogrammen nicht profitieren konnten.





Etwa 460.000 Bauernhaushalte, die maximal 0,5 Hektar bewirtschaften, erhalten Hilfsgelder in Höhe von 300.000 Won. 32.000 von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Landwirte und ihre Familien erhalten außerdem Gutscheine im Wert von jeweils einer Million Won. 35.000 Fahrer von Charterbussen, die wegen der Absage von Ausflügen in Not geraten sind, erhalten einen Zuschuss von jeweils 700.000 Won.





Darüber hinaus gibt es zusätzliche Beihilfen für Kleinhändler und -betriebe sowie Freiberufler und prekär Beschäftigte. Etwa die Hälfte der diesmal bewilligten Unterstützung ist für diese Gruppe vorgesehen.





1,1 Billionen Won wurden für die Unterstützung von Personen in unsicheren Anstellungsverhältnissen und andere Härtefälle, 2,5 Billionen Won für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 4,2 Billionen Won für das Corona-Impfprogramm und weitere Maßnahmen für die Corona-Bekämpfung eingeplant.