Laptops alleine im Café

Ein Faktor, der das Leben in den Millionenstädten Südkoreas richtig angenehm macht, ist die auffallend niedrige Kriminalitätsrate. Das gilt auch für Seoul, ob nun Megastadt oder nicht. So gab es einer Auflistung zufolge im Jahr 2011 zum Beispiel 7.011 Drogendelikte in Südkorea. In den USA waren es im Jahr zuvor über 1,6 Millionen entsprechende Verhaftungen gewesen. Ob dies an der turbulenten Geschichte Südkoreas der letzten drei, vier Generationen liegt, wo sich wegen Kolonialisierung, Bürgerkrieg und Militärdiktatur keine organisierten, kriminellen Strukturen bilden und halten konnten wie etwa in Italien, den USA oder den eigenen Nachbarländern, oder ob der ganz Korea durchziehende Konfuzianismus, der Werte wie kollektiven Zusammenhalt hochhält, mehr dazu beigetragen hat, kann hier nicht erörtert werden. Wir sprechen heute über die auffallend geringe Sorge vieler KoreanerInnen, Wertgegenstände in der Öffentlichkeit unbeaufsichtigt zu lassen, was natürlich auch unschöne Konsequenzen haben kann.