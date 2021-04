KBS zeigt Spezial-Talkshow „Let´s BTS“ am 29. März

Eine Talkshow mit BTS wird unter dem Titel „Let´s BTS“ am 29.03. im Abendprogramm von KBS gesendet.





Erst vor Kurzem hatten bei den prestigeträchtigen Grammy Awards die erstmalig aus Südkorea nominierten Künstler von BTS einen erfolgreichen Auftritt hingelegt. Nun präsentiert sich die weltweit beliebte K-Pop-Gruppe in der Talkshow „Let´s BTS“ und lässt dort ihren Charme freien Lauf.





In dem von KBS produzierten Programm übernimmt der als Talkshowmeister gefeierte Sin Dong-yeob die Moderation. Ihm zur Seite steht die schlagfertige Komikerin Jang Do-eon.





Neben den sehr offenherzigen Gesprächen wird als weiteres Schmankerl ein Video gezeigt, in dem die besondere Chemie sowie der Humor zwischen den Bandmitgliedern offenbar werden. In der im Voraus aufgezeichneten Sendung erzählen sich die sieben Bandmitglieder Dinge, die sie sich in den 8 Jahren nach ihrem Debüt nicht sagen konnten, und stellen nebenbei jeweils ihren ganz eigenen Charme unter Beweis.





Die 100-minütige Sondertalkshow „Let´s BTS“ wird am Montag, den 29. März um 22:40 Uhr (Ortszeit) auf KBS TV und KBS WORLD TV ausgestrahlt.