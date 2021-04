The Boyz wollen weiter aufsteigen

ⓒ Cre.ker Entertainment

Die koreanische Boyband The Boyz will sich nicht mit der jetzigen Situation zufriedengeben, sondern weiter aufsteigen.

Die Gruppe debütierte 2017 und war gleich beliebt mit den fesselnden und originellen Performances. Die elf Mitglieder wussten gleich, wie man die Herzen der Fans erobern konnte.

Sie haben auch an einer TV-Show teilgenommen, in der sie mit Mitgliedern anderer K-Pop-Gruppen konkurrieren mussten. Sie bewiesen, dass sie sehr talentiert sind. Durch den Auftritt in dieser Sendung konnten sie nicht nur die inländischen, sondern auch ausländische Fans von sich überzeugen. In Kürze soll die zweite Staffel dieser TV-Show laufen, wo sie dann wieder gegen K-Pop-Gruppen wie BTOB, iKon, Stray Kids, Ateez und SF9 antreten müssen. Die Fans sind natürlich schon sehr gespannt, welche Performances die Teilnehmer zeigen werden.