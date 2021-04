Jessis neuer Song ist in

ⓒ P NATION

Die Solosängerin Jessi hat am 17. eine neue Digital Single veröffentlicht, mit der sie derzeit sehr beliebt ist. Das Lied trägt den Titel “What Type of X” und ist ein Pop Rock Lied, aber etwas anders als das vorherige Werk “Nunu Nana”. Besonders sind die Fans von der Performance begeistert. Auf der Bühne tanzt sie mit ihren Tänzern so toll, dass man einfach gefesselt ist von ihrem Auftritt. Außerdem hat sie eine tolle Stimme, so dass sie besonders Live-Auftritte hervorragend absolviert. Daher wurde sie gleich nach der Herausgabe ihres neuen Werkes zu berühmten TV-Musikshows eingeladen.

Das Musikvideo zum Lied “What Type of X” ist ebenfalls beliebt. Es wurde innerhalb von nur wenigen Tagen über 10 Millionen Mal gesehen.