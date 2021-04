Ältere Lieder werden beliebter

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT

In den Charts kann man derzeit eine Besonderheit erkennen. Lieder, die schon vor einigen Jahren veröffentlicht wurden und fast schon in Vergessenheit geraten waren, werden wieder beliebter.

Ein repräsentatives Beispiel ist das Lied “Rollin’” von Brave Girls. Das Lied ist schon vor vier Jahren herausgegeben worden. Genauer erschien es im März 2017. Als es vor vier Jahren veröffentlicht wurde, wurde es kaum beachtet. Inzwischen dachten die Mitglieder dieser Girlgroup schon, dass sie besser andere Wege gehen sollten. Sie machten sich Gedanken darüber, einen anderen Beruf zu ergreifen. Aber dann kam plötzlich der Durchbruch. Auf YouTube wurden das Musikvideo und Videos von den Auftritten von Brave Girls mit dem Lied “Rollin’” oft und gerne gesehen, so dass das Lied in wichtige Musikcharts einsteigen konnte. Auch in unsere Wochencharts.

Viele sagten, dass gute Lieder irgendwann immer beliebt werden. Man soll nur Geduld haben, das zeigt das Beispiel “Rollin’” sehr gut.

Viele Musikliebhaber suchen nun nach weiteren Beispielen. Dabei wird das Lied “Journey to Atlantis” von der Girlgroup Laboum erwähnt. Tatsächlich kann man Änderungen in den Charts erkennen.

Hoffen wir, dass noch weitere gute Lieder mit etwas Verspätung entdeckt werden.