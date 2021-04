Eiskunstläufer Cha Jun-hwan beendet WM als Zehnter

ⓒ YONHAP News

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan hat bei den Weltmeisterschaften Platz zehn im Einzel der Männer belegt. Der Südkoreaner erreichte bei dem Turnier in Stockholm in der Kür 154,84 Punkte. Mit seinen zuvor im Kurzprogramm erzielten 91,15 Punkten kam Cha auf eine Gesamtwertung von 245,99 Punkten. Cha ist damit der erste Südkoreaner, der es bei einer Eiskunstlauf-WM unter die Top 10 geschafft hat.





Südkorea hat sich damit für die Winterspiele 2022 in Peking mindestens ein bis maximal zwei Tickets im Männer-Einzel gesichert. Da Cha Jun-hwan der einzige südkoreanische WM-Teilnehmer war, geht nur ein einziger Startplatz an Südkorea. Ein weiterer Startplatz könnte noch bei der Nebelhorn Trophy gesichert werden.





Cha ist jedoch nicht automatisch für die Teilnahme an den Winterspielen berechtigt. Der Teilnehmer wird durch einen nationalen Auswahl-Wettbewerb ermittelt. Da Cha Jun-hwan jedoch derzeit unter den südkoreanischen Eiskunstläufern die klare Nummer eins ist, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit in Peking an den Start gehen.





Der 19-Jährige konnte bei der WM auch die bisherige Bestleistung Südkoreas im Männer-Einzel verbessern. Die bisher beste WM-Platzierung war ein 1991 von Chung Sung-il erreichter vierzehnter Platz gewesen. Sieger der WM wurde der US-Amerikaner Nathan Chen.





Im Frauen-Einzel konnte sich Südkorea zwei Startplätze sichern. Lee Hae-in erreichte mit insgesamt 193,44 Punkten ebenfalls den zehnten Platz. Kim Ye-rim schaffte es auf Platz elf. Den Wettbewerb gewann die Russin Anna Shcherbakova.