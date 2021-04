Lambda256 entwickelt Blockchain-as-a-Service-Plattform

ⓒ Lambda256

Das koreanische Unternehmen Lambda256 fördert eine breitere Nutzung der Blockchain-Technologie. Firmenchef Park Jae-hyun:





Lambda256 ist ein Anbieter einer cloudbasierten Blockchain-Service-Plattform. Es war früher der Forschungsarm von Dunamu, einem Betreiber der führenden koreanischen Kryptowährungsbörse Upbit. Es spaltete sich im März 2019 von Dunamu ab. Unternehmen oder Institutionen, die die Blockchain-Technologie verwenden, können unseren Service auf Cloud-Systemen zu vernünftigen Preisen benutzen.





Blockchain ist ein digitales Register, in dem dezentral auf vielen Rechnern alle Informationen über Kryptowährungstransaktionen gespeichert werden. Auch wird das System als Schutz gegen Hacker-Angriffe eingesetzt. Die Preise von Kryptogeld wie Bitcoin und Ethereum sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, und mehr institutionelle Investoren sehen virtuelles Vermögen als alternatives Investionsziel. Blockchain für Unternehmenszwecke dagegen, und nicht für Kryptowährungen, hat bisher relativ wenig Aufmerksamkeit erhalten. Doch Lambda256 glaubt an das Wachstumspotenzial für Blockchain-Lösungen für Unternehmen:





Wenn Menschen Blockchain hören, kommen ihnen zuerst Kryptowährungen in den Sinn. Das Wesen der Blockchain-Technologie ist ihre Zuverlässigkeit. Zahlreiche Systeme sind heutzutage computergesteuert, doch menschliche Betreiber können noch immer Daten manipulieren. Um das Problem zu lösen, wenden sich viele Firmen der Blockchain zu. Blockchain stellt die Transparenz der Transaktionen von Vermögen, Immobilien, Bildern oder sogar geistigen Eigentumsrechten sicher. Die Technologie kann auf mehrere Gebiete angewandt werden, nicht nur für Kryptowährungen.





Der Eintritt in die Blockchain-Technologie fällt vielen Unternehmen jedoch schwer. Es ist eine Herausforderung, diese neue Technologie zu entwickeln, ein entsprechendes Ökosystem aufzubauen und sie wirksam zu nutzen. Das hat zur Entwicklung von Diensten geführt, die die Blockchain-Anwendung einfacher machen. Unternehmen, die über eine Blockchain-Technologie verfügen, schlugen vor, diese in Form eines Service, auch als Blockchain-as-a-Service, oder BaaS, bekannt, anzubieten. BaaS-Anbieter erheben für die Nutzung ihrer Technologie und Dienste Gebühren. Lambda256 entwickelte seine eigene BaaS-Plattform, Luniverse:





Bei der Nutzung von Luniverse können Entwickler ihre Blockchain-Dienste einfach starten, auch wenn sie keinen Blockchain-Experten haben. Die Plattform bietet verschiedene Funktionen an, die die Mängel einer Blockchain-Technologie beheben. Auch bietet sie Mehrfachprotokolle, so dass die Nutzer von der Technologie profitieren, die zu ihrem spezifischen Umfeld passt. Das Tool ist günstig, weil es ein Pay-per-Use-Modell benutzt, bei dem die Kunden nur für den Dienst zahlen, den sie verwenden.





Verschiedene Unternehmen teilen manchmal eine ähnliche Kundenbasis. Luniverse schafft ein Umfeld, in dem sich diese Unternehmen zusammenschalten, um Synergieeffekte zu erzeugen. Mit anderen Worten, die Plattform verwendet Blockchan als Infrastruktur, in der die teilnehmenden Unternehmen auf gleicher Ebene zusammenarbeiten. Das unterscheidet sich von der sogenannten vertikalen Zusammenarbeit, die um ein bestimmtes Unternehmen zentriert ist. Die Lösung von Lambda256 umfasst eine elektronische Authentifizierung, Gesundheitspflege und ein integriertes System für Belohnungspunkte. Verbraucher können diese Punkte vollständig nutzen, während die Unternehmen neue Kunden gewinnen:





Lambda256 hat auf dem BaaS-Gebiet in Korea eine unangefochtene Position. Es gibt nicht so viele BaaS-Anbieter in Korea. Globale Unternehmen wie Amazon, Microsoft und IBM bieten BaaS an. Doch ist ihr Geschäftsfeld auf eine Cloud-Infrastruktur konzentriert. Unsere Plattform bietet umfassende Dienste an, das reicht von der Blockchain-Installierung und der Entwicklung bis zum Betrieb und zur Wartung. Gegenwärtig benutzen mehr als 2600 Kunden unseren Service, und wie betreiben über 150 kommerzielle Dienstleistungen. Wir dehnen unser Geschäft auf die Auslandmärkte aus. So schlossen wir uns etwa einem indonesischen Stablecoin-Projekt an, um zur Verbesserung der Finanzdienste des Landes beizutragen.





Lambda256 hatte im vergangenen Juni Investitionen im Wert von 6 Millionen Dollar angezogen. Zuletzt kamen weitere 9 Millionen Dollar hinzu. Es will das Geld dafür verwenden, ausländische Märkte auszuloten, Arbeitskräfte anzuwerben und mehr Dienste zu entwickeln. Auch will es einen neuen Blockchain-Fintechservice einführen, der das Geschäft mit virtuellem Vermögen von E-Handels- und Finanz-Unternehmen unterstützt:





Unsere größte Sorge ist, wie wir eine Blockchain-Technologie produzieren, die für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglicher ist. Ich denke, unsere Anstrengungen haben zur Expansion der Blockchain-Technologie beigetragen.





