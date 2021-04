LOONA stellt neuen Rekord in den US-amerikanischen Radiocharts auf

ⓒ BlockBerry Creative

LOONA hat mit ihrer Platzierung in einer wichtigen nordamerikanischen Radio-Hitparade einen neuen Rekord für eine K-Pop-Girlgroup aufgestellt.





Die Girlgroup landete mit „Star“ in der Woche vom 14. bis 20. März in den Top-40-Charts von Mediabase auf den 37. Platz und konnte sich dort für neun Wochen in Folge halten. Die wöchentlichen Charts geben wieder, wie oft ein Lied von den nordamerikanischen Radiosendern gespielt wird.





Acht Wochen in Folge schaffte zuvor BLACKPINK mit „Ice Cream“ in Kollaboration mit dem US-Popstar Selena Gomez.